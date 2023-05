AK ⟩ Tartu Ülikool – Põhjamaade mõjukaim ülikool

Heas uudis, et Eesti teadus on mõjukuselt maailmas neljas, kätkeb endas ka mõistatust. Kuigi teadusrikkus on ülikoolide pingeridade koostamisel kõige olulisem tunnus, on Tartu Ülikool (TÜ) kõige mainekamas ülikoolide THE (Times Higher Education) pingereas alles 201.–250. kohal, samal ajal kui parimad Põhjamaade ülikoolide kohad on sellised: Helsingi 110., Kopenhaagen 114. ja Oslo 126. Selle mõistatuse lahendus aitab ellu viia vastselt valitud TÜ rektori unistuse, kuidas saada heaks Põhjamaade ülikooliks.