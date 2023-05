Agnes Pulk ⟩ Provokatsioon, milles ei tohiks ükski lastest hooliv riik osaleda

Kuigi ka värskemad uuringud näitavad üsna erinevaid tulemusi selle kohta, kas samasoolistes peredes kasvanud lapsed on kuidagi halvemas olukorras, on ühes osas teadlased sama meelt – et lahutus, sage elukohavahetus ja muud tegurid, mis tekitavad lapses ebakindlust, on tugev tegur, mis mõjutab nii vaimset tervist kui ka koolis edasjõudmist. Ja nagu näitas mahukas ülevaateartikkel, on samasooliste paaride kooselu on ebastabiilsem kui heterosooliste paaride kooselu.

Dr Sullins, kes analüüsis ülalmainitud kahe uuringu andmeid, järeldas, et samasooliste perede laste emotsionaalsete probleemide suurem risk on vähe või üldse mitte seotud nende perede vanemliku kasvatamise, hoolitsuse või muude suhteliste omadustega. Kuna suurimat kasu lapse heaolule saavad anda ainult lapse mõlemad bioloogilised vanemad üheskoos, siis ei saavuta samasoolised partnerid, ükskõik kui armastavad ja pühendunud nad on, iial sellist heaolu oma lapsele, mida on võimalik pakkuda vastassoost vanematel.

Heteroseksuaalse perekonna eelis laste jaoks ei ole seega mitte selles, et see annab neile paremad vanemad (nt stabiilsemad, majanduslikult jõukamad), vaid et see annab neile oma vanemad.