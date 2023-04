Mari-Vivian Ellam ⟩ Abieluvõrdsus rikub laste õigusi

Me keegi ei ole kasvanud kahe isaga peres, olles eostatud doonori munarakust ja ilmale kantud surrogaatema poolt, aga oleme täiesti kindlad, et sellest pole midagi hullu ja kõige tähtsam on, et need kaks isa oleksid armastavad. Me aplodeerime asjadele ja kiidame heaks tegusid, mille tagajärjed lastele on meile teadmata. Samast soost inimeste abielude seadustamine on lasteostuhõnguline ja rikub laste õigust tunda ja olla kasvatatud oma bioloogiliste vanemate poolt.