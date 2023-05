Martin Ehala ⟩ «Abieluvõrdsus» on võrdsete õiguste argumendi kuritarvitamine

Eelnõu seletuskiri ütleb, et Euroopa Liidus on suundumus suurendada LGBT+ inimeste õiguste kaitset. Euroopa Komisjon on võtnud vastu strateegia, milles seati eesmärgiks vältida LGBT+ inimeste diskrimineerimist ja Euroopa Parlament on 2021. aastal võtnud vastu resolutsiooni, et tagada LGBT+ inimestele võimalus realiseerida enda põhiõigusi täiel määral. Kuid ühtede õigused ei tohi käia teiste õiguste arvelt.

Väide, et abieluvõrdsus ei võta kelleltki midagi ära, on vale, mida paljud inimesed usuvad lihtsalt teadmatusest. Masha Gessen, silmapaistev vene päritolu Ameerika ajakirjanik ja LGBT-aktivist ütles 2012. aastal Austraalias Sidney Kirjanike Festivali geiabielule pühendatud paneeldiskussioonil: «On iseenesest mõistetav, et meil peaks olema õigus abielluda, kuid ma arvan ka, et sama iseenesest mõistetav on ka see, et abielu kui institutsiooni ei tohiks üldse olemas olla. ... Homoabielu eest võitlemine tähendab üldiselt valetamist selle kohta, mida me teeme abieluga, kui me selleni jõuame - sest me valetame, et abielu institutsioon ei muutu, see on ilmne vale. Abielu institutsioon muutub ja peakski muutuma. Kordan üle: ma arvan, et abielu ei peaks olemas olema.»