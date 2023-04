Jordan Peterson ⟩ Trans-aktivism on seksistlik ja ohtlikult luuludes

Ei ole tõendeid, mis näitaksid, et varajane soovahetus on kellegi huvides, ja on palju tõendeid, mis näitavad, et «Kõigepealt, ära tee kahju!» on õige tegutsemisviis keha düsmorfiat väljendavate lastega tegelemisel.

See peab lõppema ja süüdlased tuleb vastutusele võtta. Kõik tõendid osutavad ühemõtteliselt, et sugu ei ole mitte ainult muutumatu, vaid põhimõtteliselt binaarne, ja et selle tajumine on sama fundamentaalne kui tajumine üldse olla saab. Nõustajatel ja arstidel ei ole lihtsalt mingit õigustust toetada sooradikaalide ja nende «liitlaste» esitatud väiteid kõiketeadva subjektiivse identiteedi kohta. Ei ole mingeid tõendeid, et alaealistel on piisavalt tarkust, et anda tõeliselt teadlik nõusolek neile, kes on piisavalt hullumeelsed ja ahned, et pakkuda neile ahvatlevat kehalist lahendust nende peamiselt psühholoogilistele probleemidele.

