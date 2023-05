Marianne Mikko ⟩ Härra Aas, Te eksite! Palkade läbipaistvus tõstab eneseväärikust ega alanda konkurentsi

Ent alustame algusest. Nagu endine Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas suurepäraselt teab, peab Rooma lepingu ehk Euroopa Liidu aluslepingu järgi võrdse või võrdväärse töö eest maksma võrdset palka. See tähendab, et naine hoolimata oma soost peab saama sama palka nagu tema meeskolleegki juhul, kui nad teevad sama või võrdväärset tööd. Eesti on aastaid hiilanud Euroopa Liidu sügavaima palgalõhega, nagu ka hiilinud kõrvale palkade avalikustamisest kuni selleni, et õlg õla kõrval töötavad inimesed ei tea, mis on selle töö tegelik hind.