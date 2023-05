Varro Vooglaid ⟩ EKRE fraktsioon ei huvitu Pakosta liivakastimängudest

Pakosta pahameele taustaks on tõsiasi, et arvasime ta hiljuti riigikogus asutatud loomuliku ehk traditsioonilise perekonna ja abielu toetusrühmast välja. Samas oli see ainumõeldav samm, kuna Pakosta asus juba toetusrühmaga liitumise päeval meedia vahendusel kuulutama poolehoidu nn homoabielu seadustamisele ehk just sellele ideoloogilisele projektile, mille vastu seismiseks sai toetusrühm kokku kutsutud.