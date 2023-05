LIISA PAKOSTA ⟩ EKREl on arutelu ees kabuhirm

Loomuliku perekonna asjas kardab EKRE asja arutamist nagu tuld. Nii oli see juba 2015. aastal, kui Martin Helme jooksis teiste erakondade eest lihtsalt ära, kui need traditsioonilise pere toetusrühmaga liituda tahtsid. Siis luges Valdo Randpere sõnad peale, et hea parlamentaarse tavaga on selline pelgus vastuolus, aga sai selle eest EKRElt «lilla brigaadi» sildistuse.