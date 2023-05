Mare Roosileht ⟩ Miks õpetada ja teha teadust ülikoolilinnast kaugemal?

Läheneb üks pidulikumaid ja samas ka ärevamaid aegu aastas, kus ülikooli lõpetajad seisavad silmitsi valikuga minna edasi õppima, teadust tegema või siirduda praktikuna tööpõllule. Paljudele on see teelahkmel olemine – mõned on juba töö leidnud või teavad täpselt, kus jätkata oma erialast karjääri, kuid kindlasti on ka neid, kes veel otsivad oma kutsumust.