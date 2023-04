Maarja Vaino ⟩ Smuul, Kallas ja põhiseadus

Võiks ju arvata, et tegemist oli lihtsalt ühe MTÜ siseasjaga, kuid näib, et diskussioon ja hääletustulemus peegeldavad ühiskonnas toimuvat laiemaltki. Kirjanike liidu vaatenurgast sõnastas küsimuse hästi Eerik-Niiles Kross, kes kirjutas: «Eesti Kirjanike Liit võiks arutada oma õigusjärgluse küsimust, kui see peaks olema selgelt sõnastamata, sest Eesti Kirjanike Liit ei saa olla üheaegselt 1922. aastal asutatud ja 1945. aastal asutatud organisatsioon, vaid kas üks või teine. Siit tuleb ka vastus küsimusele, kelle esimehe bareljeef Harju 1 seinal õieti ripub.»