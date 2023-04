Kristjan Järvan ⟩ Riigirahandusest, aga nüüd päriselt ausalt

Nüüdseks on katsetatud juba väga erinevaid viise maksutõusu ja sellest valimiste ajal vaikimise õigustuseks. Põhjenduste seerias viimane on Andres Suti artikkel . Kahjuks on järjekordselt tegemist jälgede segamisega. Veelgi enam – artikkel räägib otseselt vastu Reformierakonna juhtide senistele väljaütlemistele ja uuristab peaministripartei usaldusväärsust veelgi enam. Käesolevas artiklis toon välja erinevused Suti artikli ning reaalsuse vahel.

Juba Suti artikli esimene lõik räägib otseselt vastu Reformierakonna juhtivpoliitikute seni väljaöeldule. Sutt toob maksutõusust vaikimise põhjuseks valimiskampaanias selle, et majandusprognoos ei andnud selleks siis alust. Sellele väitele räägivad otseselt vastu nii Kaja Kallase kui ka Annely Akkermanni intervjuud Esimeses Stuudios. Kui Reformierakonna eelmiselt rahandusministrilt küsiti, kas tema ja erakond teadsid, et uute lubaduste täitmiseks raha ei ole, siis Akkermann kinnitas, et tema ja Reformierakond teadsid majanduse olukorda. Veelgi enam, kui Kallas käis Esimeses Stuudios, siis majandusprognoosi ametliku avaldamise aja asemel oli põhjendus maksutõusust vaikimisele lihtne – see oleks olnud lihtsalt ebapopulaarne. Tekib küsimus, kas Sutt lihtsalt polnud siseringis?