Juhtisin Reformierakonna valimisprogrammi rahandus- ja majanduspeatüki koostamist ja mäletan hästi, et möödunud aasta 29. septembril riigikogule esitatud riigieelarve strateegia näitas, et Eesti eelarvepuudujääk on vähenemas – 2023. aasta –3,9%-lt pidime jõudma 2026. aastaks –3%-le.