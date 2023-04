Peeter Espak ⟩ Kui abielu pole mehe ja naise liit, siis pole see abielu

Kui Jüri Adamsi paarkonnaseadus ja ka Reformierakonna programmis toetatud kooseluseaduse lõplik vastuvõtmine jätaks mehe ja naise abielu riigi silmis siiski alles, siis sooneutraalse abieluvõrdsusliku liidu puhul (mida roheliste poolt aastal 2020 välja käidud ideestikku kasutusele võttes on kindlalt toetama asunud Eesti 200 ja abieluvõrdsuse nime all ka sotsid ) tühistaks abielu kui traditsioonilise riiklikult tunnustatud institutsiooni. Seda eriti Eesti 200 poolt välja käidud sooneutraalsuse printsiibi taustal, mille kohaselt «mees» ja «naine» asendatakse seadusandluses terminiga «inimene», mis on selgelt seadusepügalat eraldi välja tuues nende programmis ära sõnastatud : «Algatame perekonnaseaduse paragrahv 1 lg 1 muutmise, sõnastades selle ümber selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel.»

Ei saa korraga olla abieluvormi, kus ühes osalevad sooliselt defineeritud osapooled – olgu eri või samad sood, teises aga sood puuduvad. Sugu kas on või ei ole selgelt fikseeritud tähendusega juriidiline kategooria. Taotlemisel on aga soofluiidne abielu, millise ideestiku tulemuseks on ähmastatud nii mõisted «mees» ja «naine» ning ühtlasi ka inimliigile paratamatult omane binaarne sooidentiteet. Sellele on muide vastu ka just väga paljud samasoolistes kooslustes elavad või seda soovivad isikud ise, kes tahaks endiselt kahe soo kindla defineerimise jätkumist.