Rait Maruste ⟩ Eesti julgeolekut ohustavate riikide kodanike valimisõigus tuleb kaotada

18. oktoobril 2022 kuulutas riigikogu Venemaa režiimi terroristlikuks ja avaldas toetust Rahvusvahelistele Kohtutele toimepandud agressioonikuritegude ja sõjakuritegude väljaselgitamiseks ja süüdlaste vastutusele võtmiseks. Nende kuritegude toimepanemises on Venemaa vahetuks liitlaseks olnud Valgevene. Agressiooni- ja sõjakuriteod on toime pannud meie vahetu naaber Venemaa oma kodanike abil. Teod on alustaladeni vapustanud nii Eesti, Euroopa kui muu maailma julgeolekut, heaolu ja elukorraldust.