Liina Kippasto ⟩ Tööandjad peaksid rohkem hoolitsema inimeste tervise eest

Kaasaegse inimese jaoks on elementaarse toimetuleku järel eriti oluliseks muutunud isiklik areng ja hea tervis. Aeg, mil tööandja võis eeldada, et turu keskmine palk ja kord aastas toimuvad suvepäevad hoiavad inimesed rõõmsalt oma tööpostil, on päris kindlasti möödas. Kuna inimene on iga ettevõtte suurim väärtus, siis halastamatus konkurentsis töötajate pärast püsivad just need, kes selle teadmise paremini oskavad tegudesse panna, kirjutab Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto.