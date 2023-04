Lauri Vahtre ⟩ Samasooliste abielul on kaugemad tagajärjed

Transideoloogia küll tunnistab sugusid – sellest nimigi –, kuid mitte bioloogilises mõttes ja väidab, et inimene (ka väike laps) on sellest soost, millest ta tunneb end olevat. USA Minnesota osariigi asekuberner Peggy Flanagan deklareerib: «Kui meie lapsed ütlevad meile, kes nad on, siis meie kohus täiskasvanutena on neid kuulata ja uskuda. Nii ollaksegi hea lapsevanem.» Vrd. Jordan Peterson: «Anorektikud ja buliimikud ei ole liiga paksud, vaatamata nende veendumusele oma ülekaalulisuse kohta. Suitsiidsed ei vääri surma ega ole neil ka õigust surmale üksnes seetõttu, et nad on masenduses ja tunnevad end ahastamapanevalt tühisena. (…) Religioossete luuludega skisofreenikud ei ole prohvetid, kelleks nad end kujutlevad, ja maniakkide veendumused oma ajaloolise missiooni kohta ei pea paika. Punkt.» Ehk teisisõnu: kui teie poeg kinnitab teile, et ta on jänes, siis tuleb teda veenda, et ta eksib ja halvemal juhul otsida professionaalset abi, mitte aga «kuulata ja uskuda». Sama moodi tuleb käituda ka juhul, kui ta väidab, et on tüdruk, ja üldse kõigi psüühiliste häirete korral.