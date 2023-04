KOMMENTAAR ⟩ Kaitseministeeriumi ebatäpsused jätkuvad meediale antud kommentaarides

Vajalikud on analüüsid ka selle kohta, kuidas mõjutaks Kaitseväe tõhusust, riigi rahakotti, inimesi ja loodust harjutamine Lätis ja Soomes, kus suuremad polügoonid juba olemas või rajamisel. ERR nimetas oma artiklis Lätti loodavat 25 600 ha suurust polügooni «Ida-Euroopa suurimaks». Põhja-Eesti harjutusala suurus on tervikuna umbes 30 000 ha. Seni on harjutusväljakuid planeeritud eeldusel, et Kaitseväel oleks mugavam ja lihtsam. Samas pole ei senise tegevuse ega alternatiivide osas ühtki uuringut. Ilma analüüsita ja kõiki aspekte arvestamata on kogu kaalutlemine puhtalt oletuslik. Ühel kaalukausil on Kaitseväe mugavus, teisel kaalukausil ei ole midagi.

Seda, et Soodla harjutusväljak on olemas, teavad kohalikud elanikud ammu. Soov eriplaneeringut alustada on olnud juba kaheksa aastat. Millegipärast on Kaitseministeerium eriplaneeringuni jõudnud alles nüüd. Miks? Samas on juba eelnevalt lastud planeerimise tarbeks teha uuringuid, muudetud Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitsekorralduskava… Oli piisavalt aega, et teha eelvalik vastavalt planeerimisseadusele, aga seda ei tehtud — kas seepärast, et nii oleks pidanud kogukonda kaasama? Kõigepealt lasti valitsusel 2015. aasta suvel harjutusväljaku piirid kehtestada. Et asi näiks korrektne, siis poogiti eelvalik Harju maakonna planeeringusse, mis võeti vastu alles aastal 2018!