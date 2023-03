KOMMENTAAR ⟩ Otsime riigikaitse tugevdamisel kompromissi kohalikega

Ühendusteed on vajalikud selleks, et vähendada liikluskoormust riigiteedel – kaitseväe kolonnid peaksid muidu eeskätt Piibe maantee kaudu kahe polügooni vahel liikuma ja häiriksid Tapa ja Aegviidu kandis tavaliiklust. Samuti on need teed vajalikud selleks, et suurõppuste ajal oleks võimalik luua erinevaid stsenaariumeid ja ülesandeid mitmel viisil lahendada. Mida vähem on liikumiseks alternatiive, seda suurem saab olema koormus ühel teel – kolme tee puhul on koormus ühtlasem. Ühendusteed on juba täna olemas, kuid neid on vaja laiendada ja tugevdada selleks, et need oleks sobilikud kaitseväe masinatega kahesuunaliseks liikumiseks ja samal ajal saaksid neid ka tavaliiklejad kasutada.