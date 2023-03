Peeter Espak ⟩ Sookvoot ja palgalõhe – riigiusundi uued mütoloogilised kangelased

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on artiklis «Soostereotüübid ei ole pseudoprobleem» (PM 26.12.2022) esitanud niivõrd laiahaardelise ühiskonna muutmise kava, mille rakendamine päris ellu ei tundu ilma teisalt kedagi diskrimineerimata või sundsuunamise korras ümber kasvatamata ning ka väidetavalt Reformierakonna baasideoloogiaks olevatest liberaalsetest aluspõhimõtetest loobumata võimalik. Näiteks mainib Riisalo muuhulgas, et riigil on väga oluline tegeleda tüdrukute suunamisega reaalerialadele ning kaotada noormeestes hirm õppida näiteks lasteaiaõpetajaks.