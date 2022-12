Signe Riisalo ⟩ Soostereotüübid ei ole pseudoprobleem

Emotsionaalselt laetud ideoloogiliste võitluste puhul naiste ja meeste ebavõrdsuse osas jäävad selle eitajatel tihtilugu märkamata faktid. 2021. aastal sotsiaalministeeriumi poolt OECD palvel läbi viidud analüüs tõdeb, et kuigi Eestis on OECD riikide üks väikseimaid tööhõivelõhesid (3 protsenti) ja keskmisest tunduvalt kõrgem naiste tööhõivemäär (72 vs 61 protsenti), siis jätkuvalt kannavad naised suuremat vastutust tasustamata tööde eest. See tähendab, et just nimelt naised on need, kes teevad suurema tõenäosusega enda karjääris pereelu puudutavate otsuste tõttu pausi ning jäävad seetõttu kõrvale nii hariduselust kui palgatööst.