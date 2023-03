Üsna sagedane on praktika, kus testide läbiviimise järel esitatakse tulemusena näiteks õigete vastuste protsent (kõikidest esitatud ülesannetest). On ilmne, et taolise lähenemise korral on testitava omadused üsna tagaplaanil. Saadud tulemused on suuresti sõltunud kasutatud ülesannete kogust ja on selle kogu koostajate nägu.