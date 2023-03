Lauri Vahtre ⟩ Nõndanimetatud abieluvõrdsus ja hunnik valesid

Näiteks kirjutas Sooäär, et «ükskõik millised siseriiklikud teemad ei puuduta ülejäänud maailma ja Eesti kuvandit suures ilmas rohkem kui just see teema.» Loe ja imesta. Kuid aina hullemaks läheb: «Abieluvõrdsuse seadustamine Eestis ületaks kogu maailmas uudistekünnised ja tooks ka peaminister Kaja Kallasele globaalset tunnustust (…).» Maailm hoiab lausa hinge kinni? Muidugi mitte. Tegemist on piinlikult mannetu katsega äratada igale rahvale – prantslased ehk välja arvata – omane kompleks nimega «mida nad meist küll arvavad?» Mõistagi huvitab see meidki. Kuid kas tõttame sellepärast nagu koer vile peale eesrindlast etendama, nagu vanal hallil Nõukogude ajal juhtuma kippus?