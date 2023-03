IMRE SOOÄÄR ⟩ Abieluvõrdsus oleks jõuline signaal maailmale meie arenevast väärtusruumist

Kuigi meil üritavad mõned poliitikud abieluvõrdsuse küsimust pisendada, siis läänemaailm jälgib neid arenguid tähelepanelikult. Nii sotsid kui ka Eesti 200 toetavad abieluvõrdsust – seega on küsimus üheselt ja ainult Reformierakonnas.

Olgugi, et olen kooseluseaduse ristiisa ja selle üks algataja, olen tänaseks veendunud, et abieluvõrdsusele alternatiivi enam pole. Riigikogu pole pea 10 aastat suutnud kooseluseadust rakendada. Poole rehkendusega pole enam mõtet piirduda. Uue koalitsiooni otsustada on, kas tehakse abieluvõrdsus ära või lastakse oponentidel veel kümme aastat ühiskonda lõhestada.