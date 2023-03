1994. aasta maksureformiga rakendati meil tollal uuenduslik ühetaoline maksusüsteem ja ühetaoline maksuvaba tulu kõigile. Vaadates tagasi minevikku on see meile ka edu toonud. Ühetaolise maksusüsteemi ja 1994. aasta Eesti maksureformi teoreeriliseks aluseks oli nimelt Harvardi Ülikooli majandusteadlaste Ward M. Hussey ja Donald C. Lubick uurimus ideaalsest maksusüsteemist.