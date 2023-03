JAAK VALGE ⟩ Krossi «liberaalne pööre» ja erakondade ajalooseosed on uljas fantaasia

Krossi ajalooekskurss on paraku professionaalsusest kaugel, mis ka kohe silma torkab. Autor eksib nimedega isegi nii tuntud isikute puhul, nagu Eduard Laaman ja Otto Strandman. Olulisem on aga see, et Kross püüab isikute ja erakondade eksitava positsioneerimise kaudu konstrueerida uut ajalookontseptsiooni.