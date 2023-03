EERIK-NIILES KROSS ⟩ EKRE-l on klassikalise konservatismiga sama palju pistmist kui natsionaalsotsialismil sotsialismiga

Äsjaste valimiste järel on hakatud rääkima «liberaalsest pöördest» Eesti poliitikas. Erilise pöördega tegelikult küll tegemist ei ole. Nii, nagu liberalism seisab ehitava ja evolutsioonilise arengu eest, on ka Eesti poliitiline keskkond arenenud vabalt vabaduse suunas. Muide, 1918. aastast de facto Eestit valitsenud 42 koalitsioonivalitsustest on liberaalne erakond olnud koalitsioonis 35 korda. Jaan Tõnissoni Rahvusliku Keskerakonna esindajad kuulusid ka kõigisse eksiilvalitsustesse.

Kui midagi on viimaste aastate erakonnamaastikul tähelepanuväärset, siis pigem okupatsiooniaja kodumaise poliitilise elu katkestusest järkjärguline ülesaamine. Võiks öelda, et viimaste valimistega on Eesti jõudnud tagasi vaba poliitilise arengu normaalsesse rütmi ja jätkab umbes sealt, kus viimastel vabadel valimistel 1932. aasta kevadel lõpetati.

Juba Eduard Laamann juhtis tähelepanu, et Eesti erakonnad ja mitmed demokraatlikud liikumised on vanemad kui Eesti Vabariigi institutsioonid. Seda siis 1930ndail. Muide, ka edukamad praegused erakonnad on vanemad kui taastatud Eesti Vabariik.