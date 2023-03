Ingar Dubolazov ⟩ Milline on eestikeelsele õppele ülemineku arhitektuur Ida-Virumaal?

Soovime, et hea eestikeelne haridus oleks kõigile kättesaadav ning elus valikute tegemine sõltuks inimese huvidest ja soovidest, mitte keeleoskusest. See ei ole ainult ministeeriumi soovunelm, seda on kinnitanud paljud Ida-Virumaa haridus- ja haridusasutuste juhid. Nendega vesteldes saab jätta vahele kas-küsimuse ja asuda kohe kuidas-küsimuse juurde, kirjutab haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.