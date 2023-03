Niisiis, kui riik on kogu aeg kultuuri toetanud ja toetab ka tulevikus, siis miks just viimasel ajal on järjest enam ja tugevamini kuulda et meie kultuur ei jää püsima ning lisaraha on vaja nüüd ja kohe? Kostab lausa seisukohti, et meie kultuur on hävimas. Mina kultuuri hävitamist ei ole kogenud - kindlasti mitte meie vabas riigis. Küll aga tuleks silmas pidada paari trendi. Esiteks, igal kasvul on piirid ja muutumatule kasvuootusele rajatud majandamismudel ei ole kuigi tõenäoline.