NÄDALA NÄGU ⟩ Ohtlikud molutajad ja nende ükskõikne perenaine

Viimane kulutuuriminister, kellel oli jõuline arusaam kultuurikorralduse aspektis, oli Rein Lang. Tema, kui mäletate, lubas asju korraldada granaadiheitmisega. Võimalik, et see olnukski vajalik, sest ebamäärasus ses riiklikus käitises on jätkuvalt süvenenud ning rahulolematute piiramisrõngas kultuuriministeeriumi ümber on aina tihedam. Viimane valimiste-eelne minister Piret Hartman on aga oma olemuses pigem omapärane variagent.