Juhtkiri ⟩ Selged lahendused hariduse jaoks panid võimukõnelejad proovile

Jutt on haridusest ja eriti kõrgharidusest. Praegune palgatase ei taga õppejõudude järelkasvu, küsimus on eestikeelse kõrghariduse jätkusuutlikkuses.

Kui koalitsioonikõnelejad lubasid sujuva alguse järel minna järk-järgult suuremaid vastuolusid sisaldavate probleemide juurde, siis hariduselu umbsõlmed just seda pakuvad. Ajakirjanikud ootasid neljapäeval esimesi sõnumeid kokkulepete kohta, aga neid ei tulnud ja see on pigem halb märk.