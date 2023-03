JUHTKIRI ⟩ E-valimisi protestides on Helmel hoopis üks teine eesmärk

Valimiste korraldus on Eesti hästi valijasõbralik. Eriti avardab e-hääletamine liikuvama eluviisiga aktiivsete inimeste osalusvõimalusi. Olete valimispäeval välismaal või maakodus ega jõua valimisjaoskonda? See pole mingi takistus, kui te sellele aegsasti mõtlete ja arvuti on käepärast.

Laupäevane leht vaatleb Krister Kivi artiklis sõlmküsimusena e-valimiste tehnilist poolt ning sellega seotud kahtlusi. Ka e-valimiste vastasus on meil algusest saadik olemas. Kadunud Edgar Savisaare deklaratsioon aastast 2015, et e-valimiste korral ei võida Keskerakond Eestis parlamendivalimisi enam kunagi, on lausa klassika.

Savisaarest lähtuv väide, et e-valimised pole turvalised, pole kinnitust leidnud, pigem liigub kõik ikka vastupidises suunas. Nagu tavapäraste valimiste puhul, pole ka e-valimiste turvalisus siiski kunagi sajaprotsendiliselt või lõplikult tagatud. Kõiki valimisprotseduure kontrollitakse, vaadeldakse, täiustatakse. Võimalikku küberrünnet ennetatakse.

Kui riigikogu pole suutnud seaduseks vormida riigikohtu soovitusi e-hääletuse täpsemate regulatsioonide osas, siis on see kahetsusväärne, aga ei anna alust väita, et e-valimisi ei saa usaldada.

Üks etteheide e-valimistele on see, et need on Eestis unikaalsed. See aga ei tähenda, et niisugune valimisviis pole rahvusvaheliselt tunnustatud või väliseksperdid pole seda hinnanud. Eesti e-valimisi on korduvalt vaadelnud OSCE spetsialistid ning 2021. aastal tegi protsessiauditi KPMG.

Usaldamatuse külvamisel Eesti riigiasutuste suhtes on Helmete juhitud EKRE ehk suuremgi meister, kui Savisaar oli.