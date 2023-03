ENNO LEND ⟩ Valimised on läbi ja hääled koos. Kõrghariduse turgutab elule üks retsept

Valimiseelsed teemakäsitlused ja paraku ka teatud osa valmislubadusi paikneb skaalal populaarne − ebapopulaarne. Sellisele narratiivile on lihtne üles seada populistlike lubaduste lõksu ja võita poolehoidjaid. Valmisprogrammidesse on ikka olnud asjakohane kirjutada, et üldhariduses lahendame õpetajate järelkasvu, kaotame katuserahad, toetame tuuleparkide ehitust, vähendame erakondade riigieelarvelist rahastamist ja suurendame kõrghariduse rahastamist.