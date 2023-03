Andres Herkel ⟩ Eesti vajab kommunistlikku parteid

Komparteil – eriti kui ta on tõelise sovetipartei mantlipärija – oleks see hea omadus, et ta tuletab elava ajaloo näitel meelde, mis milleni viib. Ehk kuhu viib riigi sekkumine igal sammul, blufiga helge tuleviku manamine, käsumajandus ning kvootide, limiitide ja muu hea-parema ülevalt poolt jagamine. See annaks väärt peegelduse nii vasakule pöördunud erakondadele kui ka valijatele.