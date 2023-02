Indrek Neivelt ⟩ Eesti liigub edasi vasakule

President Alar Karis juhtis aastapäevakõnes tähelepanu sellele, et viimastel aastatel oleme turgu ja majanduslikku vabadust sageli kahtluse alla seadnud, ning sellele, et erakondade lubadusi ei ole võimalik ilma maksutõusuta finantseerida. Presidendil on õigus. Aga see jääb hüüdjaks hääleks kõrbes. Riikide suurem sekkumine turumajandusse on suurem trend ja meie riigijuhtide käed sinna ei ulatu. Saame vaid otsustada, kas jookseme esirinnas või oleme sabassörkijad.