TÕNIS LUKAS ⟩ Hea nõu on alati kallis – eriti hariduselus!

Järgnev on haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase vastus 3000 teadlase pöördumisele: «Kogu Eesti haridussüsteem on lagunemas»​ (PM 28.02).

Kuigi pöördumises leidub õigustatud märkusi praeguseks kujunenud olukorra kohta, on kohati on tegu ka sisse murdmisega lahtisest uksest. See on ka mõistetav, sest esitamisel ja teabe jagamisel on praegu juba käivate riigikogu valimiste hääletamise ajal olnud esil mitmed ise valimistel osalevad kandidaadid. Sellest ka meeleheitlik esituslaad – jutt katastroofist ja lagunemisest.