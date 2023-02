Kristjan Järvan ⟩ Kaitseväest saagu sõjavägi

Aasta on möödas sõja eskaleerumisest Ukrainas ja eks mõlguta paljud mõtteid, kuidas suurendada Eesti julgeolekut – nende seas ka mina. Eelmise aasta veebruari alguses kirjutasin sellest, kuidas kõigist naaberriikidest on Eesti kodanikel kõige vähem tsiviilrelvi ja kuidas see mõjutab negatiivselt meie kaitsevõimet. Seekord käin välja plaani, kuidas suurendada meie julgeolekut ilma ühegi täiendava investeeringuta. On aeg puhuda tolm ideelt, mis aitab meie sõduritel võita lahingud kõige olulisemal tandril – nende enda peas.