YANA TOOMI VASTULAuSE ⟩ Härra linnapea, alles eile olite valmis koos sammuma, nüüd aga lahvatas vimm

See ei ole solvang – see on fakti konstateerimine. Asi on selles, et sügisel, nimekirjade moodustamise ajal, saime Iljinilt nõusoleku kandideerimiseks Keskerakonna nimekirjas. Leppisime kokku koha nimekirjas (neljas, eks, Maksim?), pidasime läbirääkimisi valimiskampaania rahastamise ja reklaami mahu osas. Mitu korda saime kinnituse, et plaanid pole muutunud, lihtsalt pole veel aeg neid avalikustada. Samal ajal lugesime uudistest, et Narva-Jõesuu linnapea on ihaldatav poliitiline «peigmees» ja peab läbirääkimisi kolme erakonnaga: Keskerakond, sotsid ja Eesti 200.