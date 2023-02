MIHKEL KUNNUS ⟩ Kui korraldus Eesti õõnestamiseks tuleb ministeeriumist

Praegu on valimiskampaaniate aeg ning tulevikku otsiv pilk põrkab eelkõige erinevatele unistustele (valimislubadused) ja hirmutamistele (kui võidavad valed jõud). Kui aga vaadata erinevaid ja väga üldiseid prognoose, siis võib tuua näiteks selle, et majanduse väljavaade on üsna tume, nii kohalik kui ka euroalane, sama on lugu demograafiaga – valdkonnaga, kus prognoosid on suhteliselt tõsikindlad ja üllatuspotentsiaal on ainult halvemas suunas – ja näiteks autondusega. Olgu keeruline majandusolukord, rahvastiku vananemine ja vähenemine, üha karmistuvad (Euroopa Liidu) keskkonnanõuded või kõik korraga, igatahes autostumise jätkuvat kasvamist saab tulevikku manada ainult möödanikutrende mehaaniliselt pikendades.