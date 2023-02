HANNA BRITT SOOTS ⟩ Toetuste tingimused on nii karmid, et ülikoolidel jääb raha välja jagamata

5. märtsini on jäänud vähem kui kaks nädalat. Uudistes räägitakse erakondade lubadustest, telekast näeb valimisreklaame ja isegi poes ei saa käia ilma, et keegi sulle enda valimisnumbriga pastakat ei pakuks. Pikaajalise üliõpilaskonna juhtliikmena huvitab mind kõige rohkem see, mida on nende sõnade ja piltide taga oodata just kõrghariduse ja tudengite jaoks - millisena näevad ülikoolide ja üliõpilaste tulevikku erakonnad enda valimisprogrammides kõlavate lubaduste järgi.