PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Kõlvart sunnib kõiki parkimiskohti ostma

Vastus on selles, et linnavalitsus kohustab endiselt iga uue korteri arendamisel rajama minimaalselt ühe parkimiskoha. Näiteks, lugesite hiljuti, et Pirita teele tuleb lauluväljaku kanti 300 uut korterit? Sinna nõuab Tallinna transpordiamet vähemalt 450 parkimiskohta. See on 1,5 parkimiskohta korteri peale, ehkki linn on kiviviske kaugusel. Kuna arendajad ei taha ei seal ega mujal mõistagi ise peale maksta parkimiskohtadele, mida linn neilt nõudis, on parkimiskoha ost sisuliselt kõigile kohustuslik.