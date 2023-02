Krister Kruusmaa ⟩ Kes kiskus Lauri Vahtre sõtta?

Vahtre rajab oma arutluskäigu väga ühekülgsele ajaloonarratiivile. Ta väidab, et praegune põlvkondadevaheline konflikt on 1960. aastate sotsiaalse murrangu teine vaatus – just nagu II maailmasõda on I maailmasõja teine vaatus (andes aimu selle kokkupõrke apokalüptilistest mõõtmetest, millesse autor end kujutleb). 1960. aastate «noortemäss» aga autori sõnul «justkui hajus nagu kanepisuits» ning mässajad «panid ülikonnad selga, läksid tööle ja hakkasid korralikeks kodanikeks». Jäi vaid müüt sellest, et kõiges on süüdi vanemad inimesed. Tegu on kui mitte täiesti meelevaldse, siis vähemalt demagoogilise lihtsustusega. 1960. aastate sotsiaalsete liikumiste otsene seos reaalsete ühiskondlike muudatustega (peetagu neid heaks või halvaks) on teaduskirjanduses selgelt väljakujunenud konsensus.