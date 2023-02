RAIVO TAMM ⟩ Eestikeelsest haridusest üksi ei piisa

Neljapäeval tutvustas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas valitsusele uusi üldhariduse õppekavasid, mis on järjekordseks sammuks Isamaa plaanis, et meie haridussüsteemist väljuksid eestimeelsed, eesti keelt ja kultuuri väärtustavad noored.

Mis on viimastel aastatel olnud selles vallas kõige kangem saavutus?

Pole kahtlust, et eestikeelsele haridusele üleminek sai pärast aastakümneid kestnud vaidlusi lõpuks seaduseks. Usina harrastustriatleedina tundub see mulle rattadistantsi lõpuna – suur ja raske osa heitlusest on justkui juba selja taga, aga finiš jääb veel kaugele. Seepärast ongi õppekavad ülioluline osa meie riigi turvalisest tulevikust.