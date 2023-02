JUHTKIRI ⟩ EMO on kriisis ja vajab ise kiirabi

Nagu kirjutas Postimehes (7.02) erakorralise meditsiini arst Kristel Liis Põdder, on tegu läbi mitme ravitasandi ja sidusteenuste ulatuva patsientide ummikuga. Haiglaravi vajajad ei saa EMOst edasi, sest haigla osakondades on voodikohtade puudus. Voodikohtade defitsiit on omakorda tingitud ebapiisavast ressursist järelravis, õendusabis ja taastusravis. Juurpõhjuseks on meditsiini sügav alarahastus, mis on viinud arstide ja õdede puuduseni.

Kõik see viitab süsteemsele probleemile, millele tuleb leida lahendus, kuigi see lahendus ei saa olla kiire, kasvõi sel lihtsal põhjuselt, et personalipõuda pole võimalik ravida vaid rahaga, vaja on ka väljaõpet, mis võtab paratamatult aega. EMO ülekoormus aga ei tohi jääda ootama, kuni õnn saabub Eesti meditsiini õuele.

Nagu rahvusvahelised uuringud on näidanud, suurendab EMO ülekoormus märkimisväärselt patsientide suremust – intensiivravi vajavatel patsientidel, kes jäävad EMOsse kauemaks kui kuueks tunniks, on haiglasuremus 4,5 protsenti kõrgem. Ja PERHi andmetel viibis 2022. aastal ligi 79 protsenti patsientidest EMO pinnal kauem kui kuus tundi. See näitab, et EMO vajab ise vältimatut abi.

Peame ennast edukaks e-riigiks, kuid rakendust, mis näitaks haiglas ja piirkonnas vabade voodikohtade jaotust, seni veel kasutusele võetud ei ole. EMO ülekoormust aitaks leevendada seegi.