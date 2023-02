Kristel Liis Põdder ⟩ Erakorraline arstiabi pole enam tagatud

Tallinna kiirabi esialgsete andmete kohaselt ootasid detsembri keskpaigast jaanuari keskpaigani 40 protsenti kiirabidest Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ukse taga rohkem kui 30 minutit, pikim ooteaeg haige üleandmiseks oli koguni neli tundi ja 45 minutit. Ida-Tallinna keskhaiglas oli vastav näitaja 36 protsenti, Lääne-Tallinna Keskhaiglas 18 protsenti. Mida rohkem kiirabibrigaade ootab aga haiglates järjekorras, seda vähem on vabu brigaade võimalik saata uutele kutsetele.

Võib juhtuda, et mõnes linnaosas – või lausa kogu Tallinnas – pole enam ühtegi vaba kiirabi. Seega pikenevad kutsele jõudmise ajad, kuna lähim vaba brigaad võib Tallinna kesklinnas ootava patsiendini hakata sõitma näiteks Maardust. Kriitilises seisundis patsiendi jaoks võib ooteaeg aga liiga pikaks venida – kui tegemist peaks olema näiteks elustamist vajava patsiendiga, on iga minut arvel. Südameseiskuse korral ei saa aju piisavalt hapnikku ja kui elustamisvõtteid kiirelt ei rakendata, hakkavad ajurakud surema juba paari minutiga. Isegi kui süda lõpuks käima saadakse, on patsient saanud pöördumatu ajukahjustuse. Seega võivad niivõrd pikad kiirabide ooteajad ja järjekorrad lõppeda patsiendi surma või tõsise tervisekahjustusega.