Venemaa eesmärk on Lääne avalikus ruumis toimuva debati mõjutamine, sotsiaalmeedias leiab niisugune tegevus aset tihti demokraatliku debati ajendil. Koroona kõrgajal Eestis ja mujal toimunud suurtes meelteavaldustes segunesid nii koroonapiirangute, sõnavabaduse kui ka valitsusvastasuse teemad. See segunemine ei ole alati juhuslik. Niisuguste protestide õõnestustegevuse koordineeritust on aga raske tuvastada, ohumärgiks on see, kui ühed ja samad nimed figureerivad mitmete massiürituste organiseerimise taga, millel omavahel pole erilist ühisosa. Siis võib õigustatult küsida nende motiivide kohta.