Erki Fels ⟩ Ta pole kurjategija, kes mind fašistiks sõimab – vabas riigis sõnu ei kriminaliseerita

Vandeadvokaat Diana Minumets kirjutas Postimehes, et eesti keele rääkimise pärast kellegi fašistiks sõimamine tuleks kriminaliseerida. Tema arvamus oli omakorda ajendatud Narva linnapea Katri Raigi kommentaarist, et Narvas mõnikord kõlavad süüdistused, nagu «eestikeelsele õppele üleminek on genotsiid» ja «eesti keelt kõnelev inimene on fašist».