Katri Raigi poolt kirjeldatud olukord eesti keelt kõnelevate narvalaste tagakiusamisel on äärmiselt kahetsusväärne (PM 29.01). «Eesti keelt rääkiva inimese sõimamine fašistiks on Narvas pea igapäevane,» tõdeb ta. See vajutab otse meie seadusloome puudujääkide valupunkti keskmesse.