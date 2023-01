REEMO VOLTRI ⟩ Eestikeelsete õpetajate põud on osa suuremast probleemist - seis on katastroofiline

Eestikeelne haridus

Üks debati osalistest ütles õigesti, et põhimõtteliste otsustega on tehtud ära alles lihtsam osa ning eestikeelse õppe praktiline ärakorraldamine on väga keeruline ülesanne. Sama kehtib ka õpetajate läbipõlemise, massilise töölt lahkumise ning liiga vähese noorte õpetajate juurdetuleku kohta.

Jevgeni Ossinovski tõi välja, et arusaam, kuidas eestikeelsele haridussüsteemile üle minna, on pidevalt muutunud ning konsensust pole kujunenud. «Tegelik probleem on see, et eesti ja vene lapsed õpivad eraldi majades, meil on segregeeritud haridussüsteem. Tallinna Reaalkool siin ja Tõnismäe Reaalkool mõnisada meetrit eemal, kuidas me paneme need lapsed koos õppima?» küsis Ossinovski ja lisas, et praktilist lahendust pole praegu veel kellelgi.