ÕPETAJAD GRILLIVAD POLIITIKUID ⟩ Magistrikraadi eest läbipõlemine ja väike palk. Ei ole õiglane!

Küsimused puudutavad Eesti üldhariduse rahastamise, kärpimise ja raskete otsuste kohta, et teha selgeks, kas ja millistel parteidel on pakkuda reaalseid lahendusi Eesti süveneva hariduskriisi ületamiseks.

Eelmisel nädalal saadetud küsimustele on vastamiseks aega kuni täna kella 17.00-ni . Vastused avalikustatakse ning õpetajad koostavad vastuste põhjal pingerea . End parimast küljest näidanud erakonnad saavad võimaluse oma ideid täpsemalt tutvustada reedel, 27. jaanuaril kell 16.00 toimuvas ja Postimehe veebis üle kantavas haridusdebatis.

Läbipõlemine ja väike palk

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhi Reemo Voltri sõnul on haridus kõigi erakondade programmide järgi oluline, aga konkreetseid hädavajalikke reforme pole aastaid tehtud ning mitmes mõttes on Eesti üldharidus kriisis.

“Meie õpetajate keskmine vanus on OECD riikide seas üks kõrgemaid. Kevadise suure uuringu järgi on üle 90% õpetajatest kogenud läbipõlemist. Sügisel tegid koolijuhid valitsusele avaliku pöördumise, et õpetajate puudus ähvardab koolide sulgemisega. Eesti hariduses tuleb kiiresti langetada suuri, olulisi ja ilmselt ka valusaid otsuseid, muidu sõidab meie seni tipptasemel haridus üle kaljuserva,” ütles Voltri.