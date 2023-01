VALIMISED 2023 ⟩ Valijad eelistavad kõrgharidust ja laste saamise toetamist

On mõnevõrra üllatav, kui palju üksmeelt on erakondade vahel seoses tasuta eestikeelse kõrghariduse võimaldamisega. Ainult Parempoolsed on siin natuke teisel seisukohal.

Samas võiks siiski meeles pidada, et «tasuta» on eksitav termin. Kõrghariduse andmine on väga kallis teenus, millele kulub omajagu Eesti ja kaudselt ka Euroopa maksumaksja raha. Kõrgharidus ei ole kunagi tasuta. Riik ehk siis me kõik maksame selle kaudselt kinni ning siin võiks vähemalt riigi jaoks olla järelemõtlemise koht. Millist kõrgharidust ja kui palju me peaks oma kodanikelt tahtma? Mida on ühiskonna jaoks rohkem ja mida vähem vaja?